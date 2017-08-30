Президент назначил нового главу Западно-Сибирского СК на транспорте, им стал полковник юстиции Александров Алексей Анатольевич, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Александров работал заместителем главы СУ СКР по Алтайскому краю.

Александров окончил юридический факультет Алтайского государственного университета. С 1997 года последовательно занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Приобского района г. Бийска, старшего следователя прокуратуры г. Бийска, следователя по особо важным делам отдела по надзору за предварительным расследованием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры г. Бийска, первого заместителя прокурора г. Бийска — начальника отдела по надзору за предварительным расследованием и оперативно-розыскной деятельностью.

С 2007 года, когда образовался Следственный комитет при прокуратуре РФ, возглавил Бийский межрайонный следственный отдел. В связи с образованием Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного федерального государственного органа, с января 2011 года назначен руководителем следственного отдела по г. Бийску.