Президент назначил нового главу Западно-Сибирского СК на транспорте
Алексей Александров работает в органах СК с 1997 года, награжден медалями «За безупречную службу», говорится в сообщении ведомства.
Алексей Александров работает в органах СК с 1997 года, награжден медалями «За безупречную службу», говорится в сообщении ведомства.
Президент назначил нового главу
Ранее Александров работал заместителем главы СУ СКР по Алтайскому краю.
Александров окончил юридический факультет Алтайского государственного университета. С 1997 года последовательно занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Приобского района г. Бийска, старшего следователя прокуратуры г. Бийска, следователя по особо важным делам отдела по надзору за предварительным расследованием и
С 2007 года, когда образовался Следственный комитет при прокуратуре РФ, возглавил Бийский межрайонный следственный отдел. В связи с образованием Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного федерального государственного органа, с января 2011 года назначен руководителем следственного отдела по г. Бийску.
Награжден медалями «За безупречную службу III степени», «За безупречную службу II степени», памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии», памятной медалью Прокуратуры Российской Федерации «290 лет прокуратуре Российской Федерации».