Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему США отказались отвоевывать Крым для Украины
Определено самое неудачное время дня
Прокуратура проверит «Пока все дома» из-за инцидента с сиротами
Сергей Полонский не может расплатиться со своим адвокатом
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Ляшко: Украина движется в Европу "по автобану"
"Шах и мат Америке": СМИ о новом интересе Путина
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Кобзон сообщил, что Задорнов умирает – СМИ
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
14:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Президент назначил нового главу Западно-Сибирского СК на транспорте

Алексей Александров работает в органах СК с 1997 года, награжден медалями «За безупречную службу», говорится в сообщении ведомства.

Президент назначил нового главу Западно-Сибирского СК на транспорте, им стал полковник юстиции Александров Алексей Анатольевич, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Александров работал заместителем главы СУ СКР по Алтайскому краю.

Александров окончил юридический факультет Алтайского государственного университета. С 1997 года последовательно занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Приобского района г. Бийска, старшего следователя прокуратуры г. Бийска, следователя по особо важным делам отдела по надзору за предварительным расследованием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры г. Бийска, первого заместителя прокурора г. Бийска — начальника отдела по надзору за предварительным расследованием и оперативно-розыскной деятельностью.

С 2007 года, когда образовался Следственный комитет при прокуратуре РФ, возглавил Бийский межрайонный следственный отдел. В связи с образованием Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного федерального государственного органа, с января 2011 года назначен руководителем следственного отдела по г. Бийску.

Награжден медалями «За безупречную службу III степени», «За безупречную службу II степени», памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии», памятной медалью Прокуратуры Российской Федерации «290 лет прокуратуре Российской Федерации».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На территории ТЭЦ-2 в Новосибирске прогремел взрыв
Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»
«Ъ»: в России планируют «крупнейшую реформу» авиастроения
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: 5 главных фактов о машине Пропустили онлайн-трансляцию премьеры нового «Кайена»? Не беда – даём основную информацию в этой статье
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь