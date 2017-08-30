Прокуратура проверила декларации сотрудников челябинского минздрава
ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа, ФедералПресс. Челябинская прокуратура нашла у сотрудников министерства здравоохранения незадекларированное имущество и доходы.
ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа, ФедералПресс. Челябинская прокуратура нашла у сотрудников министерства здравоохранения незадекларированное имущество и доходы.
В сообщении ведомства говорится, что пять сотрудников министерства не полностью указали свои доходы: в общей сложности они укрыли более 400 тысяч рублей. Также трое из них не задекларировали автомобили, один представил неполные сведения об объекте недвижимости, еще один укрыл «маломерное судно».
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Она также сообщила, что декларирование доходов — новая процедура для главврачей, поэтому ошибки бывают, но министерство старается их минимизировать, ежегодно проводя разъяснительные работы.
Хворостова объяснила «ФедералПресс», что маломерным судном, которым осталась недовольна прокуратура, оказалась всего лишь резиновая лодка.
Напомним, что центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл установила, что два кандидата на пост губернатора региона предоставили неполные сведения о доходах и денежных средствах, находящихся на счетах в банках. Одна из них забыла указать 13 рублей 44 копейки, а другой — почти 50 тысяч рублей.