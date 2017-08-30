Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему США отказались отвоевывать Крым для Украины
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Ляшко: Украина движется в Европу "по автобану"
"Шах и мат Америке": СМИ о новом интересе Путина
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон сообщил, что Задорнов умирает – СМИ
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
14:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прокуратура проверила декларации сотрудников челябинского минздрава

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа, ФедералПресс. Челябинская прокуратура нашла у сотрудников министерства здравоохранения незадекларированное имущество и доходы.

В сообщении ведомства говорится, что пять сотрудников министерства не полностью указали свои доходы: в общей сложности они укрыли более 400 тысяч рублей. Также трое из них не задекларировали автомобили, один представил неполные сведения об объекте недвижимости, еще один укрыл «маломерное судно».

В пресс-службе минздрава подтвердили, что прокуратура действительно проводила проверку, но нарушения нашла только среди руководителей больниц. «По госслужащим министерства вопросов не возникло», — отметила пресс-секретарь ведомства Мария Хворостова. По ее словам, преступного умысла в незадекларированных доходах прокуратура не увидела. «Кто-то по невнимательности не указал зарплату на предыдущем месте работы, поэтому было принято решение объявить руководителям замечания».

Она также сообщила, что декларирование доходов — новая процедура для главврачей, поэтому ошибки бывают, но министерство старается их минимизировать, ежегодно проводя разъяснительные работы.

Хворостова объяснила «ФедералПресс», что маломерным судном, которым осталась недовольна прокуратура, оказалась всего лишь резиновая лодка.

Напомним, что центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл установила, что два кандидата на пост губернатора региона предоставили неполные сведения о доходах и денежных средствах, находящихся на счетах в банках. Одна из них забыла указать 13 рублей 44 копейки, а другой — почти 50 тысяч рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Волгоградская область оказалась в лидерах по выплатам «серым» автоюристам
Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»
«Ъ»: в России планируют «крупнейшую реформу» авиастроения
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: 5 главных фактов о машине Пропустили онлайн-трансляцию премьеры нового «Кайена»? Не беда – даём основную информацию в этой статье
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь