Прокуратура проверила декларации сотрудников челябинского минздрава

В сообщении ведомства говорится, что пять сотрудников министерства не полностью указали свои доходы: в общей сложности они укрыли более 400 тысяч рублей. Также трое из них не задекларировали автомобили, один представил неполные сведения об объекте недвижимости, еще один укрыл «маломерное судно».

В пресс-службе минздрава подтвердили, что прокуратура действительно проводила проверку, но нарушения нашла только среди руководителей больниц. «По госслужащим министерства вопросов не возникло», — отметила пресс-секретарь ведомства Мария Хворостова. По ее словам, преступного умысла в незадекларированных доходах прокуратура не увидела. «Кто-то по невнимательности не указал зарплату на предыдущем месте работы, поэтому было принято решение объявить руководителям замечания».

Она также сообщила, что декларирование доходов — новая процедура для главврачей, поэтому ошибки бывают, но министерство старается их минимизировать, ежегодно проводя разъяснительные работы.

Хворостова объяснила «ФедералПресс», что маломерным судном, которым осталась недовольна прокуратура, оказалась всего лишь резиновая лодка.