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14:34 (мск), источник: Новости Перми

Начальник Пермского ГИБДД Олег Чуркин отправлен в отставку

Как сообщил «Новостям Перми» осведомленный источник, начальник управления ГИБДД по Пермскому краю полковник Олег Чуркин не смог пройти в Москве переназначение на следующий срок.

Поскольку контракт о дальнейшем прохождении службы не продлен, с сегодняшнего дня Олег Чуркин больше не возглавляет краевое управление ГИБДД в связи с выходом на пенсию. Кто возглавит ведомство вместо него, пока не известно.

Официальные комментарии в региональном управлении ГИБДД получить не удалось. В ГУ МВД России по Пермскому краю предложили направить запрос на получение информации по этой теме.

Напомним, что Олег Чуркин служит в органах внутренних дел с 1987 года. Свой служебный путь начал с рядовой должности в ОВД Ленинского райисполкома, служил следователем ОВД Индустриального района, затем — начальником ГАИ Индустриального района. С 1998 года являлся заместителем управления ГИБДД, а в 2011 годы был назначен начальником УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

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