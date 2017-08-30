Начальник Пермского ГИБДД Олег Чуркин отправлен в отставку

Поскольку контракт о дальнейшем прохождении службы не продлен, с сегодняшнего дня Олег Чуркин больше не возглавляет краевое управление ГИБДД в связи с выходом на пенсию. Кто возглавит ведомство вместо него, пока не известно.

Официальные комментарии в региональном управлении ГИБДД получить не удалось. В ГУ МВД России по Пермскому краю предложили направить запрос на получение информации по этой теме.



Напомним, что Олег Чуркин служит в органах внутренних дел с 1987 года. Свой служебный путь начал с рядовой должности в ОВД Ленинского райисполкома, служил следователем ОВД Индустриального района, затем — начальником ГАИ Индустриального района. С 1998 года являлся заместителем управления ГИБДД, а в 2011 годы был назначен начальником УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.