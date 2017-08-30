Назначен новый руководитель Росреестра по Ростовской области

Отметим, что с апреля текущего года он исполнял обязанности главы данной службы, сообщили в пресс-службе.

В 1998 году он руководил созданием в регионе системы государственной регистрации прав на недвижимость, затем он возглавлял областное Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.