Назначен новый руководитель Росреестра по Ростовской области
Петр Галунов был назначен руководителем Управления Росреестра по Ростовской области.
Петр Галунов был назначен руководителем Управления Росреестра по Ростовской области.
Отметим, что с апреля текущего года он исполнял обязанности главы данной службы, сообщили в
В 1998 году он руководил созданием в регионе системы государственной регистрации прав на недвижимость, затем он возглавлял областное Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В течение 2007−2011 годов Петр Галунов руководил Управлением Федеральной регистрационной службы в Башкортостане, а в 2013—2015 годах — управлением Росреестра по Тульской области. Начиная с конца 2014 года он вернулся в Ростовскую область и возглавлял Ростовстат.