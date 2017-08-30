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15:30 (мск), источник: Деловое сообщество

Назначен новый руководитель Росреестра по Ростовской области

Петр Галунов был назначен руководителем Управления Росреестра по Ростовской области.

Отметим, что с апреля текущего года он исполнял обязанности главы данной службы, сообщили в пресс-службе.

В 1998 году он руководил созданием в регионе системы государственной регистрации прав на недвижимость, затем он возглавлял областное Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В течение 2007−2011 годов Петр Галунов руководил Управлением Федеральной регистрационной службы в Башкортостане, а в 2013—2015 годах — управлением Росреестра по Тульской области. Начиная с конца 2014 года он вернулся в Ростовскую область и возглавлял Ростовстат.

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