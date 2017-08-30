Главу администрации Верхотурья отправили в отставку

Стоит отметить, что в начале августа чиновники уже заявляли о недовольстве главой администрации Верхотурского ГО. Они сообщали, что до 1 февраля 2017 года котельные на правах аренды эксплуатировала компания «УралТЭК». После этого местные власти должны были заключить с коммерсантами концессионное соглашение. Однако договор не был составлен. Соответственно, к подготовке к отопительному сезону коммунальщики до сих пор не приступили.