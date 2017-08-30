Главу администрации Верхотурья отправили в отставку
Без объяснения причин.
Без объяснения причин.
30 августа 2017 года депутаты Верхотурья проголосовали за расторжение контракта с главой администрации городского округа Василием Сизиковым.
«Решение было принято в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса — без объяснения причины», — прокомментировал «Уралинформбюро» глава Верхотурья Алексей Лиханов.
Он отметил, что к Сизикову накопилось много претензий.
Стоит отметить, что в начале августа чиновники уже заявляли о недовольстве главой администрации Верхотурского ГО. Они сообщали, что до 1 февраля 2017 года котельные на правах аренды эксплуатировала компания «УралТЭК». После этого местные власти должны были заключить с коммерсантами концессионное соглашение. Однако договор не был составлен. Соответственно, к подготовке к отопительному сезону коммунальщики до сих пор не приступили.