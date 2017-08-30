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14:56 (мск), источник: Фонтанка

Суд может отменить контракт на транспортное обслуживание петербургских депутатов

Управление антимонопольной службы по Санкт-Петербургу обратилось в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании недействительным контракта на транспортное обслуживание депутатов.

Об этом 30 августа сообщает «Трансперенси интернешнл». Ранее организация пожаловалась в УФАС на данный контракт.

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Как пишет «Трансперенси», ответчиками по делу в арбитраже являются Законодательное собрание Санкт-Петербурга и государственное автотранспортное учреждение «Смольнинское». Заседание назначено на октябрь.

Напомним, что контракт на предоставление услуг по аренде легковых автомобилей с водителем на сумму 439 млн рублей был заключен в конце 2016 года без проведения конкурентных процедур — с единственным поставщиком ГУП «Смольнинское».

В связи с нарушением федерального законодательства УФАС возбудило дело, а также обратилось в городской суд с требованием признать недействительной норму городского закона, позволяющую унитарным предприятиям заключать контракты без конкурса.

В середине июня суд удовлетворил требования антимонопольщиков и обязал Законодательное собрание, а вместе с ним и губернатора отменить статью 7−1 городского закона «О государственных унитарных предприятиях», позволяющую без объявления конкурса заключать контракт с единственным поставщиком в ряде сфер бизнеса и общественной жизни. Это решение вступило бы в силу через месяц, если бы не было оспорено губернатором.

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