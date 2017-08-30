Суд может отменить контракт на транспортное обслуживание петербургских депутатов
Управление антимонопольной службы по
Управление антимонопольной службы по
Об этом 30 августа сообщает «Трансперенси интернешнл». Ранее организация пожаловалась в УФАС на данный контракт.
Как пишет «Трансперенси», ответчиками по делу в арбитраже являются Законодательное собрание
В связи с нарушением федерального законодательства УФАС возбудило дело, а также обратилось в городской суд с требованием признать недействительной норму городского закона, позволяющую унитарным предприятиям заключать контракты без конкурса.
В середине июня суд удовлетворил требования антимонопольщиков и обязал Законодательное собрание, а вместе с ним и губернатора отменить статью 7−1 городского закона «О государственных унитарных предприятиях», позволяющую без объявления конкурса заключать контракт с единственным поставщиком в ряде сфер бизнеса и общественной жизни. Это решение вступило бы в силу через месяц, если бы не было оспорено губернатором.