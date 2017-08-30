Суд может отменить контракт на транспортное обслуживание петербургских депутатов

Об этом 30 августа сообщает «Трансперенси интернешнл». Ранее организация пожаловалась в УФАС на данный контракт.

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Как пишет «Трансперенси», ответчиками по делу в арбитраже являются Законодательное собрание Санкт-Петербурга и государственное автотранспортное учреждение «Смольнинское». Заседание назначено на октябрь.

Напомним, что контракт на предоставление услуг по аренде легковых автомобилей с водителем на сумму 439 млн рублей был заключен в конце 2016 года без проведения конкурентных процедур — с единственным поставщиком ГУП «Смольнинское».

В связи с нарушением федерального законодательства УФАС возбудило дело, а также обратилось в городской суд с требованием признать недействительной норму городского закона, позволяющую унитарным предприятиям заключать контракты без конкурса.