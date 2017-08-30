Алиханов: Мы хотим получить звание столицы гастрономического туризма России
По мнению врио губернатора, региону есть чем удивить туристов.
По мнению врио губернатора, региону есть чем удивить туристов.
Калининградская область должна стать столицей гастрономического туризма в России. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов на форуме, посвящённом стритфуду, в среду, 30 августа.
Калининградской области есть чем удивить. Мы активно развиваем это направление, благодаря рестораторам и тем, кто делает
Врио министра по туризму и культуре Андрей Ермак подчеркнул, что в Калининградской области уникальные условия для развития гастрономического туризма, а также «самое выгодное» сочетание цены и качества.
«Калининградскую кухню можно охарактеризовать словом эклектика. Многие традиции пришли к нам из соседних стран — Литвы, Германии, Польши. Плюс после войны сюда приехали люди со всех регионов страны», — рассказал Ермак.
Власти рассчитывают активизировать развитие сферы стритфуда для привлечения туристов. В последние годы в регионе регулярно проводятся разнообразные «продуктовые» фестивали.