Алиханов: Мы хотим получить звание столицы гастрономического туризма России

Источник: Калининград.Ru

Калининградская область должна стать столицей гастрономического туризма в России. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов на форуме, посвящённом стритфуду, в среду, 30 августа.

Калининградской области есть чем удивить. Мы активно развиваем это направление, благодаря рестораторам и тем, кто делает стритфуд-фестивали. Они делают хайп, как говорится. Надеюсь, мы получим звание столицы гастрономического туризма России, — отметил Алиханов.

Врио министра по туризму и культуре Андрей Ермак подчеркнул, что в Калининградской области уникальные условия для развития гастрономического туризма, а также «самое выгодное» сочетание цены и качества.

«Калининградскую кухню можно охарактеризовать словом эклектика. Многие традиции пришли к нам из соседних стран — Литвы, Германии, Польши. Плюс после войны сюда приехали люди со всех регионов страны», — рассказал Ермак.