Валерий Шанцев поручил защитить пенсионеров Нижегородской области от телефонных мошенников
Нижний Новгород. 30 августа.
Нижний Новгород. 30 августа.
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствовавший на заседании регионального правительства 30 августа, такое поручение губернатор дал министерству соцполитики.
По словам министра социальной политики Андрея Гнеушева, сейчас в Нижегородской области абсолютно всем пенсионерам, которые нуждаются в помощи соцработников или медицинской помощи, своевременно оказывается эта помощь. Всего в регионе насчитывается 47
Кроме того в области работают 3 тыс. волонтеров, которые так или иначе помогают пенсионерам: покупают продукты, медикаменты, помогают убираться в квартирах
Также для пенсионеров обустроены 62 компьютерных класса для повышения их компьютерной грамотности и в них за I полугодие текущего года были обучены 1,246 тыс. человек. В регионе работает и так называемая школа безопасности для пожилых в которой на занятиях рассказывают как выявлять мошенников и бороться с ними.
Как отметил Валерий Шанцев, проблема с мошенничеством и в особенности с телефонным стоит остро, так как многие пенсионеры доверчивы и если им звонят и требуют денег, например, чтобы не заводить уголовное дело на родственников, из страха они охотно отдают деньги. Губернатор поручил минсоцполитики усилить работы по повышения правовой грамотности пенсионеров и оградить их от мошенников.