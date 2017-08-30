Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему США отказались отвоевывать Крым для Украины
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
31-летняя Глюкоза показала тело в ажурном наряде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Муссонные наводнения в Южной Азии
14:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Валерий Шанцев поручил защитить пенсионеров Нижегородской области от телефонных мошенников

Нижний Новгород. 30 августа. НТА-Приволжье — Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил защитить пенсионеров региона от телефонных мошенников.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствовавший на заседании регионального правительства 30 августа, такое поручение губернатор дал министерству соцполитики.

По словам министра социальной политики Андрея Гнеушева, сейчас в Нижегородской области абсолютно всем пенсионерам, которые нуждаются в помощи соцработников или медицинской помощи, своевременно оказывается эта помощь. Всего в регионе насчитывается 47 домов-интернатов для пожилых, 59 центров соцобслуживания, а также 10 психоневрологических диспансеров.

Кроме того в области работают 3 тыс. волонтеров, которые так или иначе помогают пенсионерам: покупают продукты, медикаменты, помогают убираться в квартирах и т. п. Также в 2016 году 6 тыс. нижегородцев прошли обучение по уходу за пожилыми недееспособными людьми и в 2017 году будут обучены еще 7 тыс. человек. В основном это родственники, друзья и соседи пенсионеров, которые хотят обеспечить им должный уход.

Также для пенсионеров обустроены 62 компьютерных класса для повышения их компьютерной грамотности и в них за I полугодие текущего года были обучены 1,246 тыс. человек. В регионе работает и так называемая школа безопасности для пожилых в которой на занятиях рассказывают как выявлять мошенников и бороться с ними.

Как отметил Валерий Шанцев, проблема с мошенничеством и в особенности с телефонным стоит остро, так как многие пенсионеры доверчивы и если им звонят и требуют денег, например, чтобы не заводить уголовное дело на родственников, из страха они охотно отдают деньги. Губернатор поручил минсоцполитики усилить работы по повышения правовой грамотности пенсионеров и оградить их от мошенников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Журналистка Первого канала похищена в Киеве
Программа «Пока все дома» перешла на «Россию 1»
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
Васильева поддержала запрет сотовых телефонов на уроках
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь