Валерий Шанцев поручил защитить пенсионеров Нижегородской области от телефонных мошенников

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствовавший на заседании регионального правительства 30 августа, такое поручение губернатор дал министерству соцполитики.

По словам министра социальной политики Андрея Гнеушева, сейчас в Нижегородской области абсолютно всем пенсионерам, которые нуждаются в помощи соцработников или медицинской помощи, своевременно оказывается эта помощь. Всего в регионе насчитывается 47 домов-интернатов для пожилых, 59 центров соцобслуживания, а также 10 психоневрологических диспансеров.

Кроме того в области работают 3 тыс. волонтеров, которые так или иначе помогают пенсионерам: покупают продукты, медикаменты, помогают убираться в квартирах и т. п. Также в 2016 году 6 тыс. нижегородцев прошли обучение по уходу за пожилыми недееспособными людьми и в 2017 году будут обучены еще 7 тыс. человек. В основном это родственники, друзья и соседи пенсионеров, которые хотят обеспечить им должный уход.

Также для пенсионеров обустроены 62 компьютерных класса для повышения их компьютерной грамотности и в них за I полугодие текущего года были обучены 1,246 тыс. человек. В регионе работает и так называемая школа безопасности для пожилых в которой на занятиях рассказывают как выявлять мошенников и бороться с ними.