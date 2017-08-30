Оппозиция зовет граждан на новый антиправительственный протест

Объявление было сделано сегодня лидерами PAS и платформы DA Майей Санду и Андреем Нэстасе, которые призвали людей присоединиться к акции против властей.

«Я настоятельно призываю всех граждан страны, где бы они ни находились, протестовать против несправедливости по отношению к нам со стороны воровской власти. Только с консолидированным обществом, с пробудившимися людьми, достойными своего прошлого и, прежде всего, лучшего будущего, мы можем преодолеть драматическую ситуацию, в которой мы находимся, и изменить Молдову навсегда», — заявил лидер платформы DA Андрей Настасе.