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15:22 (мск), источник: Noi.md

Оппозиция зовет граждан на новый антиправительственный протест

17 сентября в сквере парламента состоится новая акция протеста, организованная внепарламентскими оппозиционными силами, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Объявление было сделано сегодня лидерами PAS и платформы DA Майей Санду и Андреем Нэстасе, которые призвали людей присоединиться к акции против властей.

«Я настоятельно призываю всех граждан страны, где бы они ни находились, протестовать против несправедливости по отношению к нам со стороны воровской власти. Только с консолидированным обществом, с пробудившимися людьми, достойными своего прошлого и, прежде всего, лучшего будущего, мы можем преодолеть драматическую ситуацию, в которой мы находимся, и изменить Молдову навсегда», — заявил лидер платформы DA Андрей Настасе.

Отметим, что предыдущий протест, организованный оппозицией, состоялся 30 июля этого года. Тогда эти две партии и их сторонники выразили недовольство изменением избирательной системы в Молдове. Законопроект о введении смешанной системы голосования был принят в окончательном чтении в конце июля.

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