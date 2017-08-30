Оппозиция зовет граждан на новый антиправительственный протест
17 сентября в сквере парламента состоится новая акция протеста, организованная внепарламентскими оппозиционными силами, сообщает Noi.md.
17 сентября в сквере парламента состоится новая акция протеста, организованная внепарламентскими оппозиционными силами, сообщает Noi.md.
Объявление было сделано сегодня лидерами PAS и платформы DA Майей Санду и Андреем Нэстасе, которые призвали людей присоединиться к акции против властей.
«Я настоятельно призываю всех граждан страны, где бы они ни находились, протестовать против несправедливости по отношению к нам со стороны воровской власти. Только с консолидированным обществом, с пробудившимися людьми, достойными своего прошлого и, прежде всего, лучшего будущего, мы можем преодолеть драматическую ситуацию, в которой мы находимся, и изменить Молдову навсегда», — заявил лидер платформы DA Андрей Настасе.
Отметим, что предыдущий протест, организованный оппозицией, состоялся 30 июля этого года. Тогда эти две партии и их сторонники выразили недовольство изменением избирательной системы в Молдове. Законопроект о введении смешанной системы голосования был принят в окончательном чтении в конце июля.