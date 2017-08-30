Почти 150 исков от кандидатов на выборах подано в Москве об отмене регистрации конкурентов

«Только по Москве из 199 исков, поданных в различные суды, 149 подано кандидатами об отмене регистрации других кандидатов», — сказал Булаев.
При этом он отметил, что кандидатам нужно давать выбор избирателям, а не устраивать «борьбу» между собой.
Судебные процессы, которые сегодня идут во многих регионах, говорят о том, что, на мой взгляд, эта борьба переходит границу добра и зла.
Николай БулаевЗаместитель председателя комиссии
«Мне кажется, требуя от избирательной системы лояльности, нужно все-таки давать избирателями выбор, а не решать междоусобной борьбой у себя, через судебные инстанция, таким образом, лишая избирателя каких-то возможностей. На наш взгляд, это не совсем правильно, и такие сегодня судебные решения есть, и таких судов много», — пояснил Булаев.