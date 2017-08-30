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15:09 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Почти 150 исков от кандидатов на выборах подано в Москве об отмене регистрации конкурентов

Почти 150 судебных исков подано в Москве от кандидатов — участников избирательных кампаний об отмене регистрации других кандидатов. Об этом в ходе заседания ЦИК РФ заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

«Только по Москве из 199 исков, поданных в различные суды, 149 подано кандидатами об отмене регистрации других кандидатов», — сказал Булаев.

При этом он отметил, что кандидатам нужно давать выбор избирателям, а не устраивать «борьбу» между собой.

Судебные процессы, которые сегодня идут во многих регионах, говорят о том, что, на мой взгляд, эта борьба переходит границу добра и зла.
Николай Булаев
Заместитель председателя комиссии

«Мне кажется, требуя от избирательной системы лояльности, нужно все-таки давать избирателями выбор, а не решать междоусобной борьбой у себя, через судебные инстанция, таким образом, лишая избирателя каких-то возможностей. На наш взгляд, это не совсем правильно, и такие сегодня судебные решения есть, и таких судов много», — пояснил Булаев.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Любовь Севостьянова
Во как к кормушке рвутся! Лучше бы с такой энергией на заводах вкалывали, убытку стране было-бы меньше.
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