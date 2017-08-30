Почти 150 исков от кандидатов на выборах подано в Москве об отмене регистрации конкурентов

«Только по Москве из 199 исков, поданных в различные суды, 149 подано кандидатами об отмене регистрации других кандидатов», — сказал Булаев.

При этом он отметил, что кандидатам нужно давать выбор избирателям, а не устраивать «борьбу» между собой.

Судебные процессы, которые сегодня идут во многих регионах, говорят о том, что, на мой взгляд, эта борьба переходит границу добра и зла.