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15:20 (мск), источник: Sputnik.md

Время пришло: первое министерство, которое избавится от вице-министров

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы опубликовало проект нового Регламента об организации и работе этого министерства, попросив в срочном порядке дать заключение по данному документу Минфин, Минюст, Госканцелярию, Национальный антикоррупционный центр и Центр по внедрению реформ.

Источник: Sputnik.md

Согласно представленной структуре, из нее исчезнут должности вице-министров, а появится пост генерального госсекретаря, которому перейдут функции замглавы ведомства.

Также у министра будет свой кабинет, и в ведомстве появится государственная служба дипломатического протокола. Еще три госсекретаря будут отвечать за работу пяти управлений. Всего управлений будет пять.

Парламент Молдовы в июле утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять: министерство экономики и инфраструктуры, министерство финансов, Минюст, министерство иностранных дел и европейской интеграции, МВД, Минобороны, министерство образования, культуры и науки, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, а также министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Документ предусматривает, что кабмин будет состоять из премьера, первого замглавы правительства, заместителей премьер-министра, министров и других чиновников. В новом кабмине исчезнут должности заместителей министра, их заменят госсекретари.

После утверждения парламентом списка министерств правительство в течение трех месяцев должно предпринять необходимые для реорганизации структуры органов центральной власти меры, а также представить парламенту предложения по приведению в соответствие действующего законодательства.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции первым представило новую структуру. В настоящее время там есть два вице-министра — Лилиан Дарий и Даниела Морарь.

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