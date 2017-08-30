Время пришло: первое министерство, которое избавится от вице-министров

Источник: Sputnik.md

Согласно представленной структуре, из нее исчезнут должности вице-министров, а появится пост генерального госсекретаря, которому перейдут функции замглавы ведомства.

Также у министра будет свой кабинет, и в ведомстве появится государственная служба дипломатического протокола. Еще три госсекретаря будут отвечать за работу пяти управлений. Всего управлений будет пять.

Парламент Молдовы в июле утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять: министерство экономики и инфраструктуры, министерство финансов, Минюст, министерство иностранных дел и европейской интеграции, МВД, Минобороны, министерство образования, культуры и науки, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, а также министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Документ предусматривает, что кабмин будет состоять из премьера, первого замглавы правительства, заместителей премьер-министра, министров и других чиновников. В новом кабмине исчезнут должности заместителей министра, их заменят госсекретари.

После утверждения парламентом списка министерств правительство в течение трех месяцев должно предпринять необходимые для реорганизации структуры органов центральной власти меры, а также представить парламенту предложения по приведению в соответствие действующего законодательства.