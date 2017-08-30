Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко с днем рождения
Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил с днем рождения белорусского коллегу Александра Григорьевича Лукашенко.
Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил с днем рождения белорусского коллегу Александра Григорьевича Лукашенко.
«Считаю Александра Григорьевича выдающимся государственным деятелем, под руководством которого Беларусь стала одним из лидеров
Глава государства пожелал Александру Григорьевичу крепкого здоровья и дальнейших успехов в его деятельности по экономическому и социальному развитию, укреплению государственности и повышению международного авторитета страны.