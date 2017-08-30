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15:48 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил с днем рождения белорусского коллегу Александра Григорьевича Лукашенко.

Источник: Actualitati.md

«Считаю Александра Григорьевича выдающимся государственным деятелем, под руководством которого Беларусь стала одним из лидеров социально-экономического развития на постсоветском пространстве. Между нашими странами исторически сложились тесные дружеские связи. Я уверен, что двусторонний политический диалог и взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах будут и впредь развиваться наблаго наших народов», — подчеркнул Игорь Додон.

Глава государства пожелал Александру Григорьевичу крепкого здоровья и дальнейших успехов в его деятельности по экономическому и социальному развитию, укреплению государственности и повышению международного авторитета страны.

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