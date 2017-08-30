Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

«Считаю Александра Григорьевича выдающимся государственным деятелем, под руководством которого Беларусь стала одним из лидеров социально-экономического развития на постсоветском пространстве. Между нашими странами исторически сложились тесные дружеские связи. Я уверен, что двусторонний политический диалог и взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах будут и впредь развиваться наблаго наших народов», — подчеркнул Игорь Додон.