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15:27 (мск), источник: ЕАН

В Уральском медицинском университете сменился ректор

Четверг, 31 августа, станет последним днем работы Сергея Кутепова во главе Уральского медицинского университета.

Как стало известно ЕАН, уже завтра статус ио ректора и весь ключевой управленческий функционал перейдет в руки первого проректора — Ольги Ковтун.

Несмотря на то, что выборы назначены на 1 октября, именно Ковтун уже согласована на пост руководителя вуза.

«У меня завтра последний рабочий день. Обязанности по управлению будет осуществлять Ольга Петровна Ковтун. В грядущих выборах ректора она также непременно примет участие. Ее кандидатуру поддерживает и минздрав, и губернатор Куйвашев», — заявил ЕАН Сергей Кутепов.

Напомним, путь первого проректора в кресло ректора был долгим. Весной, несмотря на положительное решение ученого совета, Ковтун не смогла занять ключевой пост.

По неофициальной информации, тогда ей не удалось заручиться поддержкой губернатора Евгения Куйвашева. Областное правительство не определилось в своей позиции, так как на пост ректора активно претендовала еще одна уважаемая женщина — бывший депутат Марина Харитонова.

После конфликта в кресле ректора остался Сергей Кутепов, при этом его статус понизился до исполняющего обязанности.

На данный момент на пост ректора УГМУ официально претендуют главный врач областной стоматологической поликлиники Марина Харитонова и руководитель регионального сосудистого центра, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии Андрей Белкин. Фамилии Ковтун в списке претендентов на сайте нет, но реальной ситуации этот факт не отражает.

Напомним, Ольга Ковтун — выпускница свердловского мединститута, доктор наук, профессор, заслуженный врач РФ. Имеет большой опыт административной работы: с 1999 года — заместитель министра здравоохранения Свердловской области, с 2006 года — советник заместителя председателя правительства Свердловской области по социальной политике, с февраля 2015 года — министр здравоохранения Пермского края. С сентября 2016 года — первый проректор Уральского государственного медицинского университета.

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