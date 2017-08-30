Более 100 обращений и жалоб поступило в избирком Свердловской области

Из них 30 обращений касаются выборов губернатора, еще 84 — выборов в органы местного самоуправления.

«Большинство обращений касаются нарушений правил агитации. Мы оперативно реагируем, даем ответы», — сказал В. Чайников.

По его словам, 87 обращений по поводу выборов поступило в ГУ МВД по Свердловской области.

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«Только 4 субъекта привлечены к административной ответственности в виде штрафа», — сказал В. Чайников, добавив, что решения по остальным обращениям, скорее всего, будут приняты позже.

Он отметил, что избирком не зафиксировал серьезных нарушений, которые влекут отмену регистрации кандидатов.