Более 100 обращений и жалоб поступило в избирком Свердловской области
Екатеринбург. 30 августа.
Екатеринбург. 30 августа.
Из них 30 обращений касаются выборов губернатора, еще 84 — выборов в органы местного самоуправления.
«Большинство обращений касаются нарушений правил агитации. Мы оперативно реагируем, даем ответы», — сказал В. Чайников.
По его словам, 87 обращений по поводу выборов поступило в ГУ МВД по Свердловской области.
«Только 4 субъекта привлечены к административной ответственности в виде штрафа», — сказал В. Чайников, добавив, что решения по остальным обращениям, скорее всего, будут приняты позже.
Он отметил, что избирком не зафиксировал серьезных нарушений, которые влекут отмену регистрации кандидатов.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. Одновременно будет избираться дума в 49 муниципальных образованиях, а также главы четырех муниципалитетов.