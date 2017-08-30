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16:24 (мск), источник: РИА Новости

В СБУ сообщили о подготовке к выдворению журналистки Курбатовой из Украины

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Журналистку Первого канала Анну Курбатову принудительно вернут в Россию, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в Facebook.

Ранее стало известно, что Курбатова была похищена неизвестными в Киеве. Ее схватили недалеко от дома, посадили в машину и увезли. Первый канал не исключил ее задержания сотрудниками СБУ.

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«Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», — написала Гитлянская.

Кремль не располагает информацией о похищении Курбатовой, но приложит все усилия для прояснения ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МИД отметили, что выясняют обстоятельства исчезновения журналистки.

Накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Корреспондент в последнее время занималась освещением событий на Украине. Последние ее сюжеты рассказывали о высылке испанских журналистов из Киева, а также о параде в честь Дня независимости в украинской столице с участием войск стран НАТО.

В Киеве похищена журналистка Первого канала
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15:27 (мск)© Ньюстюб
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