В СБУ сообщили о подготовке к выдворению журналистки Курбатовой из Украины
КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Журналистку Первого канала Анну Курбатову принудительно вернут в Россию, сообщила
КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Журналистку Первого канала Анну Курбатову принудительно вернут в Россию, сообщила
Ранее стало известно, что Курбатова была похищена неизвестными в Киеве. Ее схватили недалеко от дома, посадили в машину и увезли. Первый канал не исключил ее задержания сотрудниками СБУ.
«Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», — написала Гитлянская.
Кремль не располагает информацией о похищении Курбатовой, но приложит все усилия для прояснения ситуации, заявил
Накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Корреспондент в последнее время занималась освещением событий на Украине. Последние ее сюжеты рассказывали о высылке испанских журналистов из Киева, а также о параде в честь Дня независимости в украинской столице с участием войск стран НАТО.
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