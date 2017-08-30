В СБУ сообщили о подготовке к выдворению журналистки Курбатовой из Украины

Ранее стало известно, что Курбатова была похищена неизвестными в Киеве. Ее схватили недалеко от дома, посадили в машину и увезли. Первый канал не исключил ее задержания сотрудниками СБУ.

«Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», — написала Гитлянская.

Кремль не располагает информацией о похищении Курбатовой, но приложит все усилия для прояснения ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МИД отметили, что выясняют обстоятельства исчезновения журналистки.