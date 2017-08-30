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16:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп заявил о бесполезности разговоров с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с КНДР не приведут к решению северокорейской проблемы. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Источник: AP 2017

«США разговаривают с Северной Кореей и платят этим вымогателям деньги 25 лет. Переговоры — не выход!» — написал Трамп.

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Ранее 30 августа сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын назвал последний ракетный пуск Северной Кореи «прелюдией» к нанесению Пхеньяном удара по американскому острову Гуам, расположенному в Тихом океане. Также власти КНДР подтвердили, что испытали накануне баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12».

В ночь на вторник КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Северокорейская ракета пролетела над Японией впервые с 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой «Тэпходон-2».

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14:12 (мск)© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Сергей Костенко
А в чём проблема???
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