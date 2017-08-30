Аксенов: руководство Крыма скоро озвучит решение по тарифу курортного сбора

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин 30 июля подписал закон о введении курортного сбора в соответствующих регионах. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.

«В ноябре, мы договорились с коллегами, еще раз это обсудим — с руководителями субъектов, в которых тоже принят курортный сбор (Алтайский, Ставропольский, Краснодарский края). Мы договорились. Мало того, планировали ежедневно мониторить практически — как будет идти процедура», — сказал Аксенов.

Он добавил, что если будет видно, что это доставляет неудобство туристам, то не исключено, что будет принято решение о нулевой ставке.

«В любом случае, до ноября мы проводим такие расчеты, и в ноябре позицию опубликуем», — сказал глава республики.