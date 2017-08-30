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18:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор сообщил о рекордном урожае в Воронежской области в 2017 году

Аграрии Воронежской области в 2017 году соберут более 5,5 млн т зерна. Урожай в регионе «будет рекордным за всю историю области», сообщил губернатор Алексей Гордеев во время визита в Панинский район в среду, 29 августа. При этом у аграриев есть еще два месяца, чтобы закончить сбор урожая.

Источник: РИА "Воронеж"

В 2016 году аграрии региона собрали около 4,5 т зерна. Урожай 2017 года сопоставим лишь с урожаем 2008-го (5 млн т).

— Этот год удачный для Воронежской области. Проблемы, которые традиционно были у нас в сельском хозяйстве, решены. Это дает уверенность в том, что теперь мы сохраним урожай и сможем продавать его в спокойном ритме, — сказал Алексей Гордеев.

Губернатор добавил, что ранее мощности элеваторов в регионе не хватало для хранения больших обьемов зерна. Проблему «удалось решить за последние два года».

Алексей Гордеев отметил, что необходимо расширять и увеличивать площадь посевных площадей. Помимо привычных культур, в регионе следует выращивать культуры, востребованные в Европе.

Контекст

К середине августа 2017 года аграрии впервые собрали с полей Воронежской области более 4 млн т зерна за рекордно короткий срок — 25 суток. Средняя урожайность составила 41,5 ц/га — это лучший результат в истории полеводства региона. В 2016 году к середине августа собрали только 3,3 млн. т при урожайности 34,3 ц/га.

Первый миллион тонн зерна обмолотили к 28 июля. Лидерами по урожайности стали аграрии Репьевского района. Они убрали 53,5 ц/га. Второй миллион тонн зерна собрали к 4 августа. На тот момент самая высокая урожайность отмечалась в Кантемировском районе — 141,3 тыс. т. Третий миллион собрали 9 августа. Лучшими стали Россошанский (178,2 тыс. т), Богучарский (177,3 тыс. т) и Кантемировский (169 тыс. т) районы.

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