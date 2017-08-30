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18:56 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь и Украина обсуждают возможность принятия дорожной карты по демаркации границы

«Стороны в конструктивном ключе обсуждают возможность заключения дорожной карты по демаркации государственной границы между Украиной и Беларусью», — сообщили в посольстве.

Источник: БЕЛТА

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина обсуждают возможность принятия дорожной карты по демаркации границы между государствами. Такая информация размещена на сайте посольства Украины в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

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«Стороны в конструктивном ключе обсуждают возможность заключения дорожной карты по демаркации государственной границы между Украиной и Беларусью», — сообщили в посольстве.

В диппредставительстве пояснили, что этот вопрос рассматривается на очередном заседании совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии, которое проходит в Минске 30 августа — 1 сентября. В повестке дня мероприятия — подведение итогов деятельности комиссии в предыдущие годы, обсуждение основных направлений работы на ближайшие годы.

Кроме того, будут рассмотрены сроки организации полевых демаркационных работ и определены места установки пограничных знаков на отдельных участках границы.

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