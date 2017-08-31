НАТО усилило патрулирование границ Прибалтики перед военными учениями России

Отмечается, что семь американских истребителей F-15C приземлились на авиабазе в городе Шяуляй на севере Литвы. Эти военные самолеты будут патрулировать небо над странами Прибалтики.

Это в три раза больше самолетов, чем при стандартном патрулировании НАТО этих территорий. Последний раз альянс обновил протоколы из-за присоединения Крыма к России в 2014 году.

При этом сами страны региона не участвуют в патрулировании, поручив эти действия партнерам по НАТО.

Военные учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября в Белоруссии и на западе России, на территории Калининграда.