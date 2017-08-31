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09:32 (мск), источник: Газета.Ру

НАТО усилило патрулирование границ Прибалтики перед военными учениями России

США направили дополнительные военные самолеты в воздушное пространство членов НАТО Литвы, Латвии и Эстонии на время военных учений России и Белоруссии «Запад-2017», передает Reuters.

Отмечается, что семь американских истребителей F-15C приземлились на авиабазе в городе Шяуляй на севере Литвы. Эти военные самолеты будут патрулировать небо над странами Прибалтики.

Это в три раза больше самолетов, чем при стандартном патрулировании НАТО этих территорий. Последний раз альянс обновил протоколы из-за присоединения Крыма к России в 2014 году.

При этом сами страны региона не участвуют в патрулировании, поручив эти действия партнерам по НАТО.

Военные учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября в Белоруссии и на западе России, на территории Калининграда.

Ожидается, что в них примут участие около 13 тыс. белорусских и российских военных, 70 самолетов и вертолетов, около 700 танков, ракетных систем и артиллерии.

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