В ООН назвали предполагаемое число жертв сирийского конфликта

Источник: РИА Новости

Никто из нас не сможет избежать общего позора, что вместе мы это не остановили, несмотря на минимум 300 тысяч, а может быть, и 500 тысяч сирийцев, которые были убиты. Стивен О'Брайен Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам

В среду он в последний раз выступил с докладом Совету Безопасности ООН в должности замгенсека по гуманитарным вопросам. Ранее на этот пост был назначен Марк Лоукок, также представитель Соединенного Королевства.

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«Я вновь призываю, в последний раз в должности гуманитарного координатора, членов Совета Безопасности ООН, передать эту ситуацию, и ответственных за это людей в Сирии, в Международный уголовный суд», — сказал О'Брайен.

В марте 2016 года бывший тогда генеральным секретарем ООН Пан Ги Мун во время визита в Ливан заявил, что по некоторым оценкам, число жертв сирийского конфликта может превышать полмиллиона человек.