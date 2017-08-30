Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему США отказались отвоевывать Крым для Украины
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
31-летняя Глюкоза показала тело в ажурном наряде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
20:39 (мск), источник: РИА Новости

В ООН назвали предполагаемое число жертв сирийского конфликта

ООН, 30 авг — РИА Новости. Число жертв конфликта в Сирии может достигать полумиллиона человек, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. Он вновь заявил о необходимости передачи сирийского досье в Международный уголовный суд (МУС).

Источник: РИА Новости
Никто из нас не сможет избежать общего позора, что вместе мы это не остановили, несмотря на минимум 300 тысяч, а может быть, и 500 тысяч сирийцев, которые были убиты.
Стивен О'Брайен
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам

В среду он в последний раз выступил с докладом Совету Безопасности ООН в должности замгенсека по гуманитарным вопросам. Ранее на этот пост был назначен Марк Лоукок, также представитель Соединенного Королевства.

Читайте также
CNN показал руины столицы ИГ с беспилотника

«Я вновь призываю, в последний раз в должности гуманитарного координатора, членов Совета Безопасности ООН, передать эту ситуацию, и ответственных за это людей в Сирии, в Международный уголовный суд», — сказал О'Брайен.

В марте 2016 года бывший тогда генеральным секретарем ООН Пан Ги Мун во время визита в Ливан заявил, что по некоторым оценкам, число жертв сирийского конфликта может превышать полмиллиона человек.

Восьмой генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун ранее неоднократно призывал Совет Безопасности ООН передать досье по военным преступлениям в Сирии в МУС. Бывший постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин считал нецелесообразным передачу в МУС новых досье на примере деятельности этого органа по Ливии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Жерло 'Тюльпана': Россия не спешит списывать мощнейшие мортиры в мире
'Трагедия для мира музыки': скончался скрипач Дмитрий Коган
СБУ заявила о выдворении журналистки Первого канала из Украины
Программа «Пока все дома» перешла на «Россию 1»
Обвиняемый в избиении блогера в парке Горького арестован
СМИ: Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде
Кокорин поступил в университет
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Петербург застраивают квартирами-студиями
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь