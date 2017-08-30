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30 августа, источник: Sputnik.by

Климкин хочет обсудить с Макеем дело пропавшего в Беларуси Гриба

О местонахождении молодого гражданина Украины, пропавшего несколько дней назад, до сих пор ничего не известно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен обсудить со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем вопрос исчезновения на территории Беларуси молодого украинца Павла Гриба, сообщает Sputnik.

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19-летний Павел Гриб, по словам его отца сотрудника Госпогранслужбы, исчез в Гомеле в конце августа. В белорусский город молодой человек поехал для встречи с девушкой, с которой познакомился в сети. После он перестал выходить на связь. Отец Павла ездил в Гомель, где ему удалось разузнать, что сын находится в розыске по статье 205 УК РФ «террористический акт».

«Завтра в Будапеште (во время встречи глав МИД стран “Восточного партнерства” — Sputnik) планирую обсудить дело пропавшего гражданина Украины Павла Гриба с белорусским коллегой Макеем», — написал Климкин в среду на своей странице в Twitter.

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Ранее прокуратура Черниговской области завела уголовное дело в связи с исчезновением украинца на территории соседнего государства по предварительной правовой квалификации «умышленное убийство». Украинское посольство в Минске направило ноту МИД Беларуси с просьбой выяснить, где находится пропавший.

Вместе с тем, ряд СМИ сообщают, что Гриб находится в следственном изоляторе в Краснодаре. Однако это информация до сих пор не подтверждена.

В среду уполномоченная Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проверить информацию о местонахождении гражданина Украины.

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