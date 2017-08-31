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11:18 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Александр Лукашенко снова поменял дату рождения

30 августа российский президент Владимир Путин традиционно поздравил с днем рождения своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Но последние два года Лукашенко отмечает свой день рождения 31-го.

Российский президент Владимир Путин 30 августа традиционно поздравил с днем рождения своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Однако последние два года Лукашенко отмечает свой день рождения лишь 31 числа, а в его официальной биографии дата рождения постоянно меняется.

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Путин позвонил Лукашенко, тепло поздравил его, пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов. Кроме того, он направил Лукашенко поздравительную телеграмму, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Свой день рождения Лукашенко принципиально решил провести на работе, сообщили белорусские СМИ.

Однако на официальном сайте белорусского президента указано, что Лукашенко родился не 30, а 31 августа.

Мама вспомнила

С начала президентской карьеры датой рождения Лукашенко во всех документах и справочниках называлось 30 августа.

Но в 2010 году белорусский президент дал интервью, в котором рассказывал о своем тогда еще маленьком сыне Коле. Он оговорился, что и родились они с сыном в один день. Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года.

Лукашенко помолодел на один день

Вскоре эта оговорка была оформлена официально: биография на официальном сайте была изменена, и датой рождения белорусского лидера стало 31 августа.

Пресс-служба Лукашенко объяснила тогда, что президент поговорил со своей мамой, и та вспомнила, что родила сына в ночь на 31 августа, а в сельском роддоме оформили документы по дате поступления роженицы, то есть на день раньше.

Блуждающий день

Новый день рождения Лукашенко отмечался недолго: в документах, предоставленных в белорусский Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты на выборах в конце 2010 года, вновь появилось 30 августа.

Эта же дата фигурировала в биографии президента на выборах 2015 года. На президентском сайте тогда сведения о Лукашенко также изменили, вернув прежнюю дату рождения — 30 августа.

Исследовав базу web.archive.org, «Белорусские новости» обнаружили, что 30 августа 1954 года значилось датой рождения Александра Лукашенко почти до конца августа прошлого, 2016 года.

Затем дату рождения белорусского президента вновь изменили на 31 августа.

И уже второй год, если судить по официальным данным, Александр Лукашенко отмечает день рождения в один день с младшим сыном Колей, которого белорусская официальная пресса называет исключительно по-взрослому: Николаем.

Белорусскому президенту исполняется 63 года. Из них 23 Александр Лукашенко руководит страной.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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