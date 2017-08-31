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00:09 (мск), источник: РИА Новости

Россия не будет просить США отменить санкции, заявил Антонов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. РФ не будет просить США отменить санкции, но без этого невозможно выстроить эффективное сотрудничество, заявил новый посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: РИА Новости

«Отменить санкции Россия никогда не просила и не собирается этого делать. Хотя очевидно, что речь идет о недружественном поведении в отношении нашей страны», — заявил Антонов в интервью газете «Коммерсант».

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По его словам, «как бы то ни было, очевидно, что выстраивать эффективное сотрудничество Россия и США смогут, только когда в диалоге перестанут использоваться инструменты давления, не останется места шантажу и попыткам навязывать свою волю».

Мяч в данном случае на стороне Вашингтона.
Анатолий Антонов
Посол России в США

Отношения России и США в последнее время серьезно осложнены. Администрация президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Кроме того, США ввели ряд секторальных и индивидуальных санкций в связи с ситуацией на Украине.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (ранее было 30 дней и 90 дней соответственно).

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