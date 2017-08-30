Пентагон сообщил об 11 тысячах американских военных в Афганистане

Источник: Reuters

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Пентагон впервые официально назвал число американских военнослужащих в Афганистане — их в стране сейчас около 11 тысяч, сообщает CNBC.

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Это на 2,5 тысячи больше, чем официальная цифра, которую называли при предыдущей администрации — 8400 человек. В Пентагоне отметили, что речь не идет об увеличении контингента, а лишь об уточненных данных.

Как отмечает CNBC, военное командование постоянно перетасовывает войска, часть которых считается «временными», чтобы не превышать установленный лимит и не вызывать общественного возмущения.

При этом, как сообщалось ранее, американский контингент в Афганистане вскоре может вырасти еще на 4 тысячи человек.