Пентагон сообщил об 11 тысячах американских военных в Афганистане
Раньше официально говорили о 8,5 тысячах.
Раньше официально говорили о 8,5 тысячах.
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Пентагон впервые официально назвал число американских военнослужащих в Афганистане — их в стране сейчас около 11 тысяч, сообщает CNBC.
Это на 2,5 тысячи больше, чем официальная цифра, которую называли при предыдущей администрации — 8400 человек. В Пентагоне отметили, что речь не идет об увеличении контингента, а лишь об уточненных данных.
Как отмечает CNBC, военное командование постоянно перетасовывает войска, часть которых считается «временными», чтобы не превышать установленный лимит и не вызывать общественного возмущения.
При этом, как сообщалось ранее, американский контингент в Афганистане вскоре может вырасти еще на 4 тысячи человек.
Представитель Пентагона Дана Уайт отказалась предоставить данные о численности военных США в Ираке и Сирии, которая, по мнению СМИ, также значительно превышает официальные данные.