МИД РФ: Россия заинтересована в нормализации отношений с США

Источник: РИА "Новости"

«Россия и США — мощные державы, постоянные члены СБ ООН. Учитываем мы и роль Соединенных Штатов в мировой торговле, их большой промышленный потенциал. У наших народов много общего. Мы просто обязаны максимально использовать преимущества конструктивного взаимодействия в интересах России, США и международной безопасности», — сказал он «Ъ».

По словам высокопоставленного российского дипломата, важно, «чтобы американские коллеги поняли всю бесперспективность конфронтации» с Россией.

В противостоянии не будет победителей. Только созидая потенциал двустороннего сотрудничества, можно добиться значимых результатов в российско-американских отношениях. Анатолий Антонов Посол РФ в США

Анатолий Антонов предложил подумать об установлении рабочего взаимодействия между Советом безопасности России и Советом национальной безопасности США, в том числе для рассмотрения тематики борьбы с терроризмом, угроз в киберпространстве и стратегической стабильности.

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В дополнение к регулярным встречам глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона было бы, по его мнению, полезно наладить и рабочие контакты между министрами обороны России и США генералом армии Сергеем Шойгу и Джеймсом Мэттисом. «Настало время для возобновления практики совместных совещаний министров иностранных дел и обороны России и США в формате “два плюс два”», — заявил новый посол России в США.

«В контексте борьбы с международным терроризмом как никогда востребованы встречи руководителей ФСБ и СВР России и ФБР и ЦРУ США. Таких каналов взаимодействия в действительности достаточно много. Чем больше мы сотрудничаем, тем ближе становятся наши страны, укрепляется международная безопасность, — продолжил он.— Убежден, что все это в интересах российского и американского народов. Нам нельзя терять время. Пора оглядеться и заниматься не выдуманными угрозами, а реальными проблемами безопасности двух стран, главная из которых — борьба с международным терроризмом».