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02:22 (мск), источник: РБК

ОБСЕ обратилось в МИД Украины из-за высылки российской журналистки

Практика высылки иностранных журналистов с Украины является тревожащим фактом и должна быть прекращена. Об этом говорится в письме представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира к главе МИД Украины Павлу Климкину, выдержки из которого опубликованы на сайте организации.

В заявлении ОБСЕ отмечается факт высылки Киевом журналистки «Первого канала» Анны Курбатовой, которой, как стало известно накануне, будет запрещен повторный въезд на Украину. «Высылка журналистов или запрет их въезда на Украину это тревожащие и излишние меры, в особенности потому что эти действия непрозрачны и не могут быть оспорены», — говорится в письме представителя ОБСЕ к Климкину.

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Дезир напомнил главе украинского внешнеполитического ведомства, что члены ОБСЕ взяли на себя обязательство улучшать условия, при которых журналисты из одного государства-участника работают на территории других членов организации.

В заявлении также отмечается, что инцидент с Курбатовой не стал первым в череде подобных случаев.

Так в ОБСЕ напомнили о высылке с Украины журналистки ВГТРК Тамары Нерсесьян 14 августа. После высылки Нерсесьян был на три года запрещен въезд в страну. Подобные меры применялись не только к российским журналистам —​ так, 25 августа СБУ отказала в регистрации двум испанским журналистам Антонио Памплеге и Мануэлю Анхель Састру, также запретив им въезжать в страну в течение трех лет. ​ «Я призываю украинские власти воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, которые ограничивают свободный поток информации и нарушают обязательства членов ОБСЕ в отношении свободы СМИ», —​ заявил в связи с этим Дезир.

Российская журналистка Анна Курбатова была похищена сотрудниками СБУ в Киеве 30 августа. Ее посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Позднее СБУ объяснило действия своих сотрудников принудительной высылкой журналистки с Украины.

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«Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», — заявили в СБУ. Как позднее заявила сама журналистка, причиной ее высылки стало то, что она в одном из сюжетов назвала конфликт в Донбассе «гражданской войной».

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