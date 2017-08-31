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07:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии 1 сентября депутаты всех уровней побеседуют со школьниками о будущем России

УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Депутаты всех уровней 1 сентября посетят школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе.

Темой встреч может стать образ будущего нашей страны — в частности, вопросы патриотизма, выбора профессии, самореализации и другие. Будущее нашей страны — это дети, сегодняшние школьники. О возможностях развития и самореализации, которые созданы для них сегодня в России, и пойдет речь на этих встречах.

Общение с депутатами пройдет не в виде лекций, а в формате доверительной беседы, обмена опытом и мнениями. Участниками встреч станут преимущественно девяти- и одиннадцатиклассники — те, кому в этом году предстоит определиться с направлением дальнейшего обучения или будущей профессией. Депутаты смогут провести встречи и с учащимися младших классов, поздравить их с первым в жизни школьным звонком.

Руководитель исполкома региональго отделения партии «Единая Россия», депутат Горсовета Уфы Руслан Гизатуллин поздравит с началом учебного года школьников лицея № 123.

Перед началом учебного года общественные приемные Дмитрия Медведева в субъектах РФ активно помогают подготовиться к 1 сентября не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. На базе приемных проходит акция «Собери ребенка в школу». Здесь организуется сбор канцелярских принадлежностей, учебников, вещей, которые могут пригодиться детям в обучении. В акции принимают участие не только депутаты, представители администраций регионов, но и различные организации, а также неравнодушные люди. Собранные вещи предназначены для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Вчера такая акция завершилась в Ишимбайском районе. Здесь для учеников были собраны и переданы школьные ранцы.

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