Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде в начале осени
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Вашингтон выбирал между санкциями и войной с РФ – посол США
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Белый ажур: Глюкоза предстала в откровенном виде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
07:55 (мск), источник: VN.ru

Губернатор вручил автомобили многодетным семьям

Девять многодетных семей из Новосибирской области 30 августа получили автомобили. Ключи от семиместной «Лады Ларгус» новым хозяевам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий вручил лично.

У Марины и Павла Морозовых 18 приемных детей, шестеро уже выросли и создали собственные семьи. Под крышей родительского дома остались 12 ребятишек. В старенькой «Тойоте» всех не рассадишь.

— На отдых всех детей сразу не вывезешь, кого-то из них нельзя оставить дома. А теперь у нас две машины, будет проще передвигаться, — говорит многодетная мама марина Морозова.

Приезда родителей с подарком ждали всей семьей, встречали у ворот. Каждый ребенок уже придумал маршрут поездок на новом авто.

Кроме семьи Морозовых, новенькие универсалы получили еще восемь многодетных семей из разных районов Новосибирской области.

— Этой традиции более пяти лет, семьям с семью и более детьми мы вручаем автомобили. Понимаем, как непрост родительский труд, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Во время загрузки произошла ошибка.

За пять лет ключи от авто уже вручили 83-м семьям. Но на сегодня еще более ста многодетных родителей стоят в очереди на получение машины.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Борец из Новосибирска обчистил омича во время спарринга
ОБСЕ обратилось к Украине из-за высылки журналистки Курбатовой
Антонов: Россия заинтересована в нормализации отношений с США
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Названы регионы с самой дорогой и дешевой школьной формой
Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья
Программу развития Крыма могут увеличить до 825 млрд рублей
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
Спорт
Дзюба и Смолов: успеть за 24 часа Сегодня в полночь в России закроется летнее трансферное окно. Рассказываем о самых громких сделках, которые могут состояться в последние часы заявочной кампании
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
«Пока все дома» будет выходить на канале «Россия 1» В сетке вещания канала с пометкой «премьера» появилась информация о выходе в эфир передачи, ранее закрытой на «Первом»
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь