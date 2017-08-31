Губернатор вручил автомобили многодетным семьям
Девять многодетных семей из Новосибирской области 30 августа получили автомобили. Ключи от семиместной «Лады Ларгус» новым хозяевам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий вручил лично.
Девять многодетных семей из Новосибирской области 30 августа получили автомобили. Ключи от семиместной «Лады Ларгус» новым хозяевам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий вручил лично.
У Марины и Павла Морозовых 18 приемных детей, шестеро уже выросли и создали собственные семьи. Под крышей родительского дома остались 12 ребятишек. В старенькой «Тойоте» всех не рассадишь.
— На отдых всех детей сразу не вывезешь,
Приезда родителей с подарком ждали всей семьей, встречали у ворот. Каждый ребенок уже придумал маршрут поездок на новом авто.
Кроме семьи Морозовых, новенькие универсалы получили еще восемь многодетных семей из разных районов Новосибирской области.
— Этой традиции более пяти лет, семьям с семью и более детьми мы вручаем автомобили. Понимаем, как непрост родительский труд, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
За пять лет ключи от авто уже вручили 83-м семьям. Но на сегодня еще более ста многодетных родителей стоят в очереди на получение машины.