Губернатор вручил автомобили многодетным семьям

У Марины и Павла Морозовых 18 приемных детей, шестеро уже выросли и создали собственные семьи. Под крышей родительского дома остались 12 ребятишек. В старенькой «Тойоте» всех не рассадишь.

— На отдых всех детей сразу не вывезешь, кого-то из них нельзя оставить дома. А теперь у нас две машины, будет проще передвигаться, — говорит многодетная мама марина Морозова.

Приезда родителей с подарком ждали всей семьей, встречали у ворот. Каждый ребенок уже придумал маршрут поездок на новом авто.

Кроме семьи Морозовых, новенькие универсалы получили еще восемь многодетных семей из разных районов Новосибирской области.

— Этой традиции более пяти лет, семьям с семью и более детьми мы вручаем автомобили. Понимаем, как непрост родительский труд, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

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