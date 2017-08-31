На Байкале началась масштабная проверка по заданию президента

Они посетили Ольхон и Листвянку. Посмотрели проблемные точки. Это очистные сооружения, свалки. Также побывали на БЦБК. Там изучили состояние шламонакопителей. Это огромные резервуары с отходами предприятия объёмом около шести миллионов тонн. Сотрудники надзорных органов также проверяют, что власти делают для защиты Байкала. На следующей неделе комиссия будет работать в Бурятии.