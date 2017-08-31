Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Определено самое неудачное время дня
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Белый ажур: Глюкоза предстала в откровенном виде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
07:58 (мск), источник: ЕАН

В Сысерти сегодня пройдут выборы главы округа

В Сысерти в 14:00 сегодня начнется заседание местной думы.

Депутатам предстоит выбрать главу муниципалитета. Ранее после презентации программ развития округа и собеседования с членами конкурсной комиссии из восьми кандидатов осталось трое: областной министр инвестиций Дмитрий Нисковских, директор Института инновационного развития и интеллектуальной собственности Александр Красноперов и заместитель директора филиала Росреестра по Свердловской области Владимир Ефимов. Фаворитом считается Нисковских.

Считается, что он пользуется поддержкой губернатора Евгения Куйвашева. Он предлагает бороться с маятниковой миграцией, оттягивающей налоги в Екатеринбург, активнее вовлекать жителей в бизнес, развивать туризм и сделать ставку на агропром.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
ОБСЕ обратилось к Украине из-за высылки журналистки Курбатовой
Антонов: Россия заинтересована в нормализации отношений с США
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Названы регионы с самой дорогой и дешевой школьной формой
Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья
Программу развития Крыма могут увеличить до 825 млрд рублей
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
Спорт
Дзюба и Смолов: успеть за 24 часа Сегодня в полночь в России закроется летнее трансферное окно. Рассказываем о самых громких сделках, которые могут состояться в последние часы заявочной кампании
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
«Пока все дома» будет выходить на канале «Россия 1» В сетке вещания канала с пометкой «премьера» появилась информация о выходе в эфир передачи, ранее закрытой на «Первом»
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь