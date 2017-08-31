В Сысерти сегодня пройдут выборы главы округа
В Сысерти в 14:00 сегодня начнется заседание местной думы.
В Сысерти в 14:00 сегодня начнется заседание местной думы.
Депутатам предстоит выбрать главу муниципалитета. Ранее после презентации программ развития округа и собеседования с членами конкурсной комиссии из восьми кандидатов осталось трое: областной министр инвестиций Дмитрий Нисковских, директор Института инновационного развития и интеллектуальной собственности Александр Красноперов и заместитель директора филиала Росреестра по Свердловской области Владимир Ефимов. Фаворитом считается Нисковских.
Считается, что он пользуется поддержкой губернатора Евгения Куйвашева. Он предлагает бороться с маятниковой миграцией, оттягивающей налоги в Екатеринбург, активнее вовлекать жителей в бизнес, развивать туризм и сделать ставку на агропром.