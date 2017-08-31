Прямая линия с губернатором Иркутской области пройдет в сентябре
Сергей Левченко ответит на вопросы жителей региона в
Сергей Левченко ответит на вопросы жителей региона в
Прямую линию с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко проведут в сентябре. В
Вопросы принимаются с сегодняшнего дня: по телефону 8 800 2000 665 в будние дни с 09.00 до 18.00, звонок бесплатный. Также отправить информацию можно на электронную почту.
«Трансляция “Прямой линии с Губернатором” состоится в сентябре, на иркутских телеканалах. Во время эфира будут озвучены вопросы, поступившие на телефон “горячей линии” и электронную почту, а также поступившие непосредственно во время проведения мероприятия», — говорится в сообщении.
Дата и время «Прямой линии» будут сообщены дополнительно.