Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Определено самое неудачное время дня
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
Сергей Полонский не может расплатиться со своим адвокатом
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон сообщил, что Задорнов умирает – СМИ
44-летняя Высоцкая показала фигуру в бикини – СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
06:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Прямая линия с губернатором Иркутской области пройдет в сентябре

Сергей Левченко ответит на вопросы жителей региона в онлайн-режиме

Источник: РИА "Новости"

Прямую линию с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко проведут в сентябре. В онлайн-режиме глава региона ответит на вопросы жителей Приангарья. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Вопросы принимаются с сегодняшнего дня: по телефону 8 800 2000 665 в будние дни с 09.00 до 18.00, звонок бесплатный. Также отправить информацию можно на электронную почту.

«Трансляция “Прямой линии с Губернатором” состоится в сентябре, на иркутских телеканалах. Во время эфира будут озвучены вопросы, поступившие на телефон “горячей линии” и электронную почту, а также поступившие непосредственно во время проведения мероприятия», — говорится в сообщении.

Дата и время «Прямой линии» будут сообщены дополнительно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на четверг, 31 августа
Парковка для пассажиров Иркутского аэропорта временно стала бесплатной
ОБСЕ обратилось к Украине из-за высылки журналистки Курбатовой
Антонов: Россия заинтересована в нормализации отношений с США
Программу развития Крыма могут увеличить до 825 млрд рублей
Названы регионы с самой дорогой и дешевой школьной формой
Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
Российские аграрии оценили убытки из-за непогоды в 2 млрд рублей
Спорт
Дзюба и Смолов: успеть за 24 часа Сегодня в полночь в России закроется летнее трансферное окно. Рассказываем о самых громких сделках, которые могут состояться в последние часы заявочной кампании
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь