Прямая линия с губернатором Иркутской области пройдет в сентябре

Источник: РИА "Новости"

Прямую линию с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко проведут в сентябре. В онлайн-режиме глава региона ответит на вопросы жителей Приангарья. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Вопросы принимаются с сегодняшнего дня: по телефону 8 800 2000 665 в будние дни с 09.00 до 18.00, звонок бесплатный. Также отправить информацию можно на электронную почту.

«Трансляция “Прямой линии с Губернатором” состоится в сентябре, на иркутских телеканалах. Во время эфира будут озвучены вопросы, поступившие на телефон “горячей линии” и электронную почту, а также поступившие непосредственно во время проведения мероприятия», — говорится в сообщении.