Назаров задумался о дефиците электроэнергии на омском заводе

Новый цех горячего цинкования показали губернатору Омской области Виктору Назарову на омском электромеханическом заводе. Новое производство рассчитано на 20 тыс. тонн металлоконструкций в год. На следующем этапе модернизации Назаров пообещал предприятию помощь в строительстве второй подстанции.

«Этот проект мы будем поддерживать и в дальнейшем, задача второго этапа — строительство второй подстанции, так как с ростом производственной загрузки мощности действующей станции становится недостаточно и может возникнуть дефицит электроэнергии», — заявил глава региона.