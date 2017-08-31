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07:21 (мск), источник: СуперОмск

Назаров задумался о дефиците электроэнергии на омском заводе

Губернатор Омской области Виктор Назаров посетил с визитом омский электромеханический завод.

Новый цех горячего цинкования показали губернатору Омской области Виктору Назарову на омском электромеханическом заводе. Новое производство рассчитано на 20 тыс. тонн металлоконструкций в год. На следующем этапе модернизации Назаров пообещал предприятию помощь в строительстве второй подстанции.

«Этот проект мы будем поддерживать и в дальнейшем, задача второго этапа — строительство второй подстанции, так как с ростом производственной загрузки мощности действующей станции становится недостаточно и может возникнуть дефицит электроэнергии», — заявил глава региона.

С вводом новой производственной площадки налоговые отчисления в бюджет увеличились на 150 млн рублей. Сейчас на омском электромеханическом заводе трудится 500 человек в три смены.

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