Назаров задумался о дефиците электроэнергии на омском заводе
Губернатор Омской области Виктор Назаров посетил с визитом омский электромеханический завод.
Губернатор Омской области Виктор Назаров посетил с визитом омский электромеханический завод.
Новый цех горячего цинкования показали губернатору Омской области Виктору Назарову на омском электромеханическом заводе. Новое производство рассчитано на 20 тыс. тонн металлоконструкций в год. На следующем этапе модернизации Назаров пообещал предприятию помощь в строительстве второй подстанции.
«Этот проект мы будем поддерживать и в дальнейшем, задача второго этапа — строительство второй подстанции, так как с ростом производственной загрузки мощности действующей станции становится недостаточно и может возникнуть дефицит электроэнергии», — заявил глава региона.
С вводом новой производственной площадки налоговые отчисления в бюджет увеличились на 150 млн рублей. Сейчас на омском электромеханическом заводе трудится 500 человек в три смены.