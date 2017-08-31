Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы и селфи
Компания «ИМА-Консалтинг» — победитель конкурса ЦИК — предложила привлечь людей на выборы с помощью
Компания «ИМА-Консалтинг» — победитель конкурса ЦИК — предложила привлечь людей на выборы с помощью
Победитель конкурса Центральной избирательной комиссии на освещение ее деятельности перед выборами президента компания «ИМА-Консалтинг» предлагала использовать для популяризации выборов соцсети и флешмобы. Об этом узнала газета «Ведомости».
Для популяризации выборов «ИМА-консалтинг» предлагала использовать ресурсы Mail.Ru Group — соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». При этом с оговоркой, что «с Mail.Ru Group это нужно еще согласовать». В соцсетях компания предложила заниматься мониторингом, «реагировать на негатив» и использовать мемы.
Тем не менее в «ИМА-Консалтинг» отметили общее недоверие к выборам и существование мнения, что от результатов конкретного волеизъявления мало что зависит.
Ранее РБК писал, что «ИМА-консалтинг» после победы запросила на свою работу 35 млн руб. Гендиректор фирмы Вартан Саркисов говорил РБК, что компания разработает наружную рекламу, видео- и аудиоролики, рекламу в интернете и будет работать с соцсетями и СМИ.
О том, что Mail.Ru Group является главным претедендентом Кремля и ЦИК на подготовку