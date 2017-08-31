Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
В Киеве рассказали о новой тактике ополчения против ВСУ — СМИ
Тело в ажуре: Глюкоза в откровенном виде - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
10Муссонные наводнения в Южной Азии
09:56 (мск), источник: РБК

Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы и селфи

Компания «ИМА-Консалтинг» — победитель конкурса ЦИК — предложила привлечь людей на выборы с помощью селфи-акций и мемов. Ранее РБК писал, что она попросила у ЦИК 35 млн руб. на работу.

Источник: РИА "Новости"

Победитель конкурса Центральной избирательной комиссии на освещение ее деятельности перед выборами президента компания «ИМА-Консалтинг» предлагала использовать для популяризации выборов соцсети и флешмобы. Об этом узнала газета «Ведомости».

В конкурсной заявке компания предложила мотивировать избирателя, исходя из важности сделанного выбора, так как это «выбор будущего России», и делая упор на семейные ценности, сравнивая государство с «большой семьей».

Для популяризации выборов «ИМА-консалтинг» предлагала использовать ресурсы Mail.Ru Group — соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». При этом с оговоркой, что «с Mail.Ru Group это нужно еще согласовать». В соцсетях компания предложила заниматься мониторингом, «реагировать на негатив» и использовать мемы.

В пример авторы концепции предложили такую фразу: «Куда ушел Малахов? На выборы». Также в компании предложили запустить акцию — за самые удачные селфи на избирательном участке вручать грамоты ЦИК.

Тем не менее в «ИМА-Консалтинг» отметили общее недоверие к выборам и существование мнения, что от результатов конкретного волеизъявления мало что зависит.

Ранее РБК писал, что «ИМА-консалтинг» после победы запросила на свою работу 35 млн руб. Гендиректор фирмы Вартан Саркисов говорил РБК, что компания разработает наружную рекламу, видео- и аудиоролики, рекламу в интернете и будет работать с соцсетями и СМИ.

О том, что Mail.Ru Group является главным претедендентом Кремля и ЦИК на подготовку digital-стратегии президентских выборов 2018 года, сообщал ранее РБК со ссылкой на источники. «Задача состоит в привлечении избирателей на выборы, чтобы не было проблем с низкой явкой и спекуляций после выборов на эту тему», — говорил высокопоставленный источник РБК в Кремле.

Справка
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительстваВ единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания
5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии5
Комментарии
5
Бай Ханович
Самые настоящие мемы и селфи когда господин Путин назначит преемником на пост президента России господина Путина !))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
5
Комментировать
 "Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде в начале осени
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Умерла Людмила Рюмина
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Антонов: Россия заинтересована в нормализации отношений с США
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
«Пока все дома» будет выходить на канале «Россия 1» В сетке вещания канала с пометкой «премьера» появилась информация о выходе в эфир передачи, ранее закрытой на «Первом»
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь