Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон сообщил, что Задорнов умирает – СМИ
44-летняя Высоцкая показала фигуру в бикини – СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
07:15 (мск), источник: СуперОмск

На омских выборах уже проголосовало 113 человек

В среду, 30 августа, в Омске стартовало досрочное голосование по выборам депутатов Омского городского Совета. В первый день своим правом воспользовались 113 человек.

«Наиболее активны оказались избиратели Центрального и Октябрьского административных округов», — сообщила пресс-секретарь городской избирательной комиссии Наталья Ботвина.

Как ранее сообщал «СуперОмск», особую ставку на досрочное голосование делают в региональном отделении «Единой России». На это направлена вся разъяснительная работа партии с населением. По мнению секретаря политсовета омского регионального отделения ЕР Юрия Тетянникова, за счет досрочного голосования люди смогут не выбирать между необходимостью выкопать картошку и проголосовать.

Выборы в Омский городской Совет пройдут 10 сентября в единый день голосования.

Справка
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительстваВ единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
ОБСЕ обратилось к Украине из-за высылки журналистки Курбатовой
Антонов: Россия заинтересована в нормализации отношений с США
Программу развития Крыма могут увеличить до 825 млрд рублей
Названы регионы с самой дорогой и дешевой школьной формой
Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
Российские аграрии оценили убытки из-за непогоды в 2 млрд рублей
Спорт
Дзюба и Смолов: успеть за 24 часа Сегодня в полночь в России закроется летнее трансферное окно. Рассказываем о самых громких сделках, которые могут состояться в последние часы заявочной кампании
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Петербург застраивают квартирами-студиями
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь