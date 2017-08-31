На омских выборах уже проголосовало 113 человек
В среду, 30 августа, в Омске стартовало досрочное голосование по выборам депутатов Омского городского Совета. В первый день своим правом воспользовались 113 человек.
В среду, 30 августа, в Омске стартовало досрочное голосование по выборам депутатов Омского городского Совета. В первый день своим правом воспользовались 113 человек.
«Наиболее активны оказались избиратели Центрального и Октябрьского административных округов», — сообщила
Как ранее сообщал «СуперОмск», особую ставку на досрочное голосование делают в региональном отделении «Единой России». На это направлена вся разъяснительная работа партии с населением. По мнению секретаря политсовета омского регионального отделения ЕР Юрия Тетянникова, за счет досрочного голосования люди смогут не выбирать между необходимостью выкопать картошку и проголосовать.
Выборы в Омский городской Совет пройдут 10 сентября в единый день голосования.