На омских выборах уже проголосовало 113 человек

Как ранее сообщал «СуперОмск», особую ставку на досрочное голосование делают в региональном отделении «Единой России». На это направлена вся разъяснительная работа партии с населением. По мнению секретаря политсовета омского регионального отделения ЕР Юрия Тетянникова, за счет досрочного голосования люди смогут не выбирать между необходимостью выкопать картошку и проголосовать.