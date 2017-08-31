Сторонников «Единой России» призвали обеспечить максимальную явку на выборах губернатора Прикамья

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, одной из главных целей Форума было налаживание системной работы местных советов сторонников и запуск федеральных и региональных проектов в муниципалитетах края.

«Одна из первых задач состоит в аудите сторонников партии. Мы должны актуализировать составы и сформировать местные команды, способные выстраивать работу по всем направлениям, становиться значимыми субъектами в жизни муниципалитетов», — заявила заместитель председателя регионального совета сторонников «Единой России» Оксана Полторак.

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По словам секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Николая Дёмкина, одна из задач этого года — это обеспечить максимальную явку на выборах губернатора Прикамья. «Выборов губернатора региона не было на протяжении 17 лет, а это самые главные — я считаю — выборы для жителей Пермского края», — подчеркнул лидеров краевых единороссов.