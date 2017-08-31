Сторонников «Единой России» призвали обеспечить максимальную явку на выборах губернатора Прикамья
В Перми прошел краевой форум сторонников партии «Единая Россия», который объединил 200 участников со всего региона.
В Перми прошел краевой форум сторонников партии «Единая Россия», который объединил 200 участников со всего региона.
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«Одна из первых задач состоит в аудите сторонников партии. Мы должны актуализировать составы и сформировать местные команды, способные выстраивать работу по всем направлениям, становиться значимыми субъектами в жизни муниципалитетов», — заявила заместитель председателя регионального совета сторонников «Единой России» Оксана Полторак.
По словам секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Николая Дёмкина, одна из задач этого года — это обеспечить максимальную явку на выборах губернатора Прикамья. «Выборов губернатора региона не было на протяжении 17 лет, а это самые главные — я считаю — выборы для жителей Пермского края», — подчеркнул лидеров краевых единороссов.
При этом 10 сентября сторонники будут не только выбирать губернатора Пермского края, но сами будут бороться за голоса избирателей. В Пермском крае более 700 депутатов местного уровня, которые являются сторонниками партии.