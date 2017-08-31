Борис Дубровский и замминистра энергетики РФ обсудили подготовку региона к зимнему периоду

Также губернатор проинформировал замминистра о работе региональных комиссий по проверке готовности субъектов электроэнергетики региона к осенне-зимнему периоду. Особое внимание на встрече уделили вопросу вывода из эксплуатации первой очереди Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» и строительства замещающей газовой котельной на 120 МВт для теплоснабжения центральной части города Троицка.

В настоящий момент строительство котельной уже началось. «В Троицке часто возникали трудности в отопительный сезон, и было принято кардинальное решение по строительству новой котельной. И мы рассчитываем, что ввод в эксплуатацию современной мощной котельной позволит сделать это. Крайне важно обеспечить запуск объекта в запланированные сроки», — подчеркнул Борис Дубровский.