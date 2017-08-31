В Омской области у пятерых депутатов отобрали мандаты из-за доходов
Прокуратура Нововаршавского района выявила, что местные депутаты нарушали закон о противодействии коррупции.
Прокуратура Нововаршавского района выявила, что местные депутаты нарушали закон о противодействии коррупции.
Выяснилось, что пять депутатов Советов Черлакского и Зареченского сельских поселений не предоставили сведения о своих доходах, расходах и имуществе за 2016 год, а также аналогичную информацию о своих супругах и несовершеннолетних детях.
По закону непредоставление сведений о доходах влечет досрочное прекращение полномочий парламентариев в течение 30 дней, но Совет депутатов подобных вопросов на своих заседаниях не рассматривал. Тогда прокуратура внесла в сельсоветы представления, а когда это не возымело эффекта — обратилась в суд.
В результате Нововаршавский райсуд признал незаконным бездействие Совета депутатов и постановил лишить народных избранников мандатов, сообщила