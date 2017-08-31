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08:48 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области у пятерых депутатов отобрали мандаты из-за доходов

Прокуратура Нововаршавского района выявила, что местные депутаты нарушали закон о противодействии коррупции.

Выяснилось, что пять депутатов Советов Черлакского и Зареченского сельских поселений не предоставили сведения о своих доходах, расходах и имуществе за 2016 год, а также аналогичную информацию о своих супругах и несовершеннолетних детях.

По закону непредоставление сведений о доходах влечет досрочное прекращение полномочий парламентариев в течение 30 дней, но Совет депутатов подобных вопросов на своих заседаниях не рассматривал. Тогда прокуратура внесла в сельсоветы представления, а когда это не возымело эффекта — обратилась в суд.

В результате Нововаршавский райсуд признал незаконным бездействие Совета депутатов и постановил лишить народных избранников мандатов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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