Политолог: центры силы на карте мира сместились с Запада на Восток

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Нам довелось жить в эпоху, когда в условиях глобализации мировые центры силы смещаются с Запада на Восток. Возможности извлечения глобальной прибыли и развития науки и технологий плавно перетекают из Евро-Атлантического узла в Юго-Восточную Азию, рассказывает политический эксперт.

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«В Тихоокеанско-Азиатском регионе формируются крупные игроки. Это процесс длительный, порядка 30−40 лет, он проходил постепенно. Сначала на этот путь стала Япония, потом вслед за ней Южная Корея, сейчас и Вьетнам быстро развивающаяся страна. И на фоне всего этого есть основной центр развития, это Китайская Народная Республика», — говорит Уралов.

Эксперт напомнил о том, что еще 25 лет назад китайские товары считались чем-то запредельно некачественным, в то время как сейчас речь идёт и о военных истребителях, и космосе, и о большинстве гражданских технологий.

«У них уже ресурсов не хватает, чтобы все это производить, и мы в этом плане становимся ключевым для них регионом. Во-первых, то, откуда можно черпать ресурсы, и в первую очередь, это Российская федерация. Во-вторых, это проблема доставки товаров, потому что сейчас у нас есть мировая гегемония морского транспорта и логистики, которую так или иначе контролируют США», — рассказывает Уралов.

По словам эксперта, для того, чтобы обеспечить реальную гегемонию в морской торговле, нужно обладать громадным военно-морским флотом, потому что когда дело доходит до противоречий между странами, первым делом обрубается экономическая база.