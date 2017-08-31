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10:31 (мск), источник: АиФ Крым

Аксенов назвал мнение, что Крым живет за счет других регионов РФ иллюзией

Глава Крыма рассказал, сколько Крым заработал на протяжении 2014−2017 годов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что суждения будто республика живет только за счет других регионов страны — иллюзия, передают «РИА Новости».

«С точки зрения того, что Крым живет за счет других субъектов Российской Федерации — это полная иллюзия. Не надо такие идеи вообще тиражировать»
Сергей Аксенов

Он также считает, что далеко не каждый регион России добился бы успехов, коих достиг Крым, окажись он в положении полуострова.

«В 2014 году мы заработали сами 18 миллиардов рублей, 2015 году — 28 миллиардов рублей, 2016 — 40 миллиардов рублей, в 2017 году будет 44,45 миллиарда рублей, а в 2018 будет 50», — отметил Аксенов.

Помимо этого, он уточнил, что на полуострове сами собирают налогооблагаемую базу, в связи с чем иллюзия о том, что Крым живет за чей-то счет, «просто неприемлема».

Однако Аксенов также выразил благодарность регионам страны за их помощь и шефство над городами и районами Крыма.

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