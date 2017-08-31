Суд отказал депутатам и Александру Камаеву в 47 исках по выборам мэра Арзамаса Нижегородской области

Источник: AP 2017

По его словам, девять депутатов подали пять исков, касающихся отмены Гордумой Арзамаса решений, принятых 13 апреля: в частности — об избрании экс-мэра Татьяны Парусовой председателем местного представительного органа. Кроме того, они оспаривали избрание Михаила Мухина мэром города на заседании 3 мая, а Игоря Плотичкина — председателем Гордумы.

Александр Камаев, в свою очередь, оспаривал то, что после «неизбрания» мэра 13 апреля, Гордума не назначила новый конкурс на замещение данной должности. Еще в одном иске экс-замглавы администрации обращал внимание на то, что избранный 3 мая мэр Михаил Мухин, по его данным, не представил сведения о сложении им полномочий, не совместимых с муниципальной службой.

И депутатам, и Александу Камаеву Арзамасский городской суд в удовлетворении исков отказал. Истцы намерены обжаловать такое решение.