Россияне назвали самыми острыми проблемами рост цен и бедность

Источник: РИА "Новости"

В топ самых острых проблем также входит бедность, обнищание большинства населения (45%), рост безработицы и коррупция, взяточничество (по 33%).

О кризисе в экономике, спаде производства в промышленности и сельском хозяйстве говорят 28% россиян (против 32% в 2015 году).

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Каждый четвертый указал на резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов (25%) и недоступность многих видов медицинского обслуживания (значимость этого пункта выросла до 26% с 20% в 2015 году).

Говоря о том, какие из проблем нашего общества тревожат их больше всего, 15% отметили кризис морали, культуры, нравственности, 14% — ухудшение состояния окружающей среды, 13% — рост платности, недоступность образования, по 12% — засилье, произвол чиновников и рост наркомании.

Также в списке самых острых проблем — война на востоке Украины (14% сейчас против 22% в 2015 году) и угроза взрывов и других терактов (12% против 5% ранее).

Каждый десятый обеспокоен западными санкциями против России (11%), падением курса рубля/обесцениванием денег, слабостью государственной власти (по 10%), невозможностью добиться правды в суде и ростом числа уголовных преступлений (по 8%), а также наплывом мигрантов (10%) и ухудшением межнациональных отношений (7%).

Меньше всего россиян тревожат задержки в выплате зарплат, пенсий, пособий, а также грубость, жестокость работников полиции (по 6%) и ограничение гражданских прав, демократических свобод (4%).