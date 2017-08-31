Павлу Ляху вновь инкриминировали незаконное предоставление субсидий

Соответствующее административное дело рассматривается в Ленинском суде Перми. Подробностей о фабуле правонарушения у «Ъ» пока нет.

Если экс-министра признают виновным, ему грозит штраф в размере от 10 до 30 тыс. руб.

Ранее господин Лях уже был оштрафован на 10 тыс. руб. за незаконное предоставление субсидий федерации бокса Пермского края. Он привлекался за аналогичное правонарушение и в случае с краевой федерацией шахмат.



Господин Лях также является фигурантом уголовного дела, возбужденного УФСБ по Пермскому краю по фактам злоупотребления им своими должностными полномочиями.

По версии следствия, господин Лях, занимая должность министра физической культуры и спорта Прикамья, 2 ноября 2015 года подписал акт приемки выполненных работ, касающихся реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, на сумму около 45 млн руб. Согласно контракту, нужно было заменить покрытие футбольного поля и беговых дорожек.

По данным контролирующих органов, стоимость работ была завышена на 13,8 млн руб. Постановление о возбуждении второго уголовного дела было вынесено 29 марта.