Павлу Ляху вновь инкриминировали незаконное предоставление субсидий
Бывший министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Павел Лях вновь привлечен к административной ответственности за нарушение условий предоставление субсидий.
Бывший министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Павел Лях вновь привлечен к административной ответственности за нарушение условий предоставление субсидий.
Соответствующее административное дело рассматривается в Ленинском суде Перми. Подробностей о фабуле правонарушения у «Ъ» пока нет.
Если
Ранее господин Лях уже был оштрафован на 10 тыс. руб. за незаконное предоставление субсидий федерации бокса Пермского края. Он привлекался за аналогичное правонарушение и в случае с краевой федерацией шахмат.
Господин Лях также является фигурантом уголовного дела, возбужденного УФСБ по Пермскому краю по фактам злоупотребления им своими должностными полномочиями.
По версии следствия, господин Лях, занимая должность министра физической культуры и спорта Прикамья, 2 ноября 2015 года подписал акт приемки выполненных работ, касающихся реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, на сумму около 45 млн руб. Согласно контракту, нужно было заменить покрытие футбольного поля и беговых дорожек.
По данным контролирующих органов, стоимость работ была завышена на 13,8 млн руб. Постановление о возбуждении второго уголовного дела было вынесено 29 марта.
По данным «Ъ», речь идет о нарушениях при проведении сборов, организованных рядом спортивных федераций края. Господин Лях своей вины не признает. В настоящее время он находится под домашним арестом.