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10:23 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Проект бюджета Башкортостана вынесут на публичное обсуждение

Проект главного финансового документа республики вынесут на публичное обсуждение. Об этом было заявлено на первой рабочей встрече башкирских парламентариев.

Источник: ГТРК Башкортостан

Сегодня депутаты заседали после летних каникул в узком составе. Председатель Госсобрания поставил перед корпусом задачи на предстоящую осеннюю сессию.

Впереди у Курултая — рассмотрение более 50 законопроектов, часть которых будет направлена в Госдуму. Самыми острыми проблемами, которыми займутся депутаты, — механизмы поддержки обманутых дольщиков, проведения качественного капремонта и оборота алкогольной продукции.

Впервые парламентарии вынесут на общественное обсуждение проект бюджета республики. Отметим, что часть законотворческих инициатив башкирских парламентариев одобрено Госдумой.

К примеру, все, что содержит спирт, теперь находится под контролем республиканских, а не федеральных властей, как это было раньше. На ближайшем заседании Госсобрания каждая партия и каждый комитет представит свои инициативы, которые будут рассмотрены в осеннюю сессию.

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