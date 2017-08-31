Проект бюджета Башкортостана вынесут на публичное обсуждение
Проект главного финансового документа республики вынесут на публичное обсуждение. Об этом было заявлено на первой рабочей встрече башкирских парламентариев.
Проект главного финансового документа республики вынесут на публичное обсуждение. Об этом было заявлено на первой рабочей встрече башкирских парламентариев.
Сегодня депутаты заседали после летних каникул в узком составе. Председатель Госсобрания поставил перед корпусом задачи на предстоящую осеннюю сессию.
Впереди у Курултая — рассмотрение более 50 законопроектов, часть которых будет направлена в Госдуму. Самыми острыми проблемами, которыми займутся депутаты, — механизмы поддержки обманутых дольщиков, проведения качественного капремонта и оборота алкогольной продукции.
Впервые парламентарии вынесут на общественное обсуждение проект бюджета республики. Отметим, что часть законотворческих инициатив башкирских парламентариев одобрено Госдумой.
К примеру, все, что содержит спирт, теперь находится под контролем республиканских, а не федеральных властей, как это было раньше. На ближайшем заседании Госсобрания каждая партия и каждый комитет представит свои инициативы, которые будут рассмотрены в осеннюю сессию.