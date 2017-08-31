Проект бюджета Башкортостана вынесут на публичное обсуждение

Впереди у Курултая — рассмотрение более 50 законопроектов, часть которых будет направлена в Госдуму. Самыми острыми проблемами, которыми займутся депутаты, — механизмы поддержки обманутых дольщиков, проведения качественного капремонта и оборота алкогольной продукции.

К примеру, все, что содержит спирт, теперь находится под контролем республиканских, а не федеральных властей, как это было раньше. На ближайшем заседании Госсобрания каждая партия и каждый комитет представит свои инициативы, которые будут рассмотрены в осеннюю сессию.