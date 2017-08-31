Депутат уфимского Горсовета Андрей Носков прокомментировал скандал вокруг сноса дома Кочкина

Источник: ГТРК Башкортостан

В наших эфирах мы рассказывали о том, что работники автосервиса, находящегося по соседству со стройкой, вступили, как они утверждают, в конфликт с застройщиками. Один из активистов, по его словам, даже получал угрозы, предположительно, от представителя депутата.

Все обвинения в свой адрес сам Носков сегодня опроверг. Он заявил, что дом Кочкина не был признан памятником архитектуры и снесён на законных основаниях.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/40Y3KUdBUPs?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.