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10:21 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Депутат уфимского Горсовета Андрей Носков прокомментировал скандал вокруг сноса дома Кочкина

Депутат уфимского Горсовета пообещал снести автосервис рядом с домом купца Кочкина. Андрей Носков прокомментировал последние скандалы, связанные с застройкой квартала, где находилось историческое здание.

Источник: ГТРК Башкортостан

В наших эфирах мы рассказывали о том, что работники автосервиса, находящегося по соседству со стройкой, вступили, как они утверждают, в конфликт с застройщиками. Один из активистов, по его словам, даже получал угрозы, предположительно, от представителя депутата.

Все обвинения в свой адрес сам Носков сегодня опроверг. Он заявил, что дом Кочкина не был признан памятником архитектуры и снесён на законных основаниях.

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Несмотря на это, застройщик восстановит исторический фасад здания. Что касается автосервиса, то его работники должны были освободить помещение ещё 2 года назад. И в ближайшее время строение будет снесено, так как находится на территории частной собственности.

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