Якоб переименовал комиссию по городским наименованиям
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Мэрия Екатеринбурга переименовала Комиссию по городским наименованиям. Отныне она зовется «Комиссией по наименованиям топонимических объектов муниципального образования «город Екатеринбург». Соответствующее постановление подписал
Комиссию возглавляет депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин. До него «у руля» стоял профессор Уральской государственной
Стоит напомнить, что Комиссия по городским наименованиям была создана в 2012 году. Одна из ее задач — упорядочение адресной системы уральской столицы, передает «Уралинформбюро».