В посольстве США в Москве заявляют, что не готовы проводить собеседования с претендентами на визы по скайпу

«По ряду технических соображений мы не можем это организовать. К сожалению, это невозможно», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос агентства «Интерфакс-Урал».

В посольстве США в РФ ранее сообщили, что в связи с мерами, принятыми Россией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. При этом 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится только в Москве. Ранее назначенные собеседования будут отменены.