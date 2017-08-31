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10:46 (мск), источник: Интерфакс

В посольстве США в Москве заявляют, что не готовы проводить собеседования с претендентами на визы по скайпу

Екатеринбург. 31 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Дипломатическая миссия США в Москве по техническим причинам не может организовать проведение собеседования с претендентами на получение неиммиграционных виз по скайпу, заявил журналистам начальник консульского отдела посольства США в Москве Лоренс Тоби.

Источник: Reuters

«По ряду технических соображений мы не можем это организовать. К сожалению, это невозможно», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос агентства «Интерфакс-Урал».

В посольстве США в РФ ранее сообщили, что в связи с мерами, принятыми Россией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. При этом 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится только в Москве. Ранее назначенные собеседования будут отменены.

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