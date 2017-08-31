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10:27 (мск), источник: РИА Крым

Ирина Иванова покинула пост главного архитектора Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости (Крым). Главный архитектор Симферополя Ирина Иванова подала в отставку. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Распоряжением главы администрации города Симферополя прекращено действие трудового договора и уволена по собственному желанию заместитель главы горадминистрации — главный архитектор крымской столицы Ирина Иванова», — сообщили в администрации.

Ирина Иванова занимала свой пост с 13 июня текущего года, сменив на этом месте Эрнста Мавлютова. Она курировала работу департамента развития муниципальной собственности.

Ранее РИА Новости (Крым) сообщал о том, что 29 августа глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной отставки он назвал состояние здоровья. Следом заявления об увольнении по собственному желанию написали два заместителя.

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