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10:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский избирком развернул 219 кандидатов

Большинство — из-за утаивания судимостей.

На выборах в муниципальные думы Свердловской области местные избиркомы отказали в регистрации 219 кандидатам, 105 из которых были выдвинуты политическими партиями. Об этом, подводя промежуточные итоги предвыборной кампании, рассказал председатель избирательной комиссии региона Валерий Чайников, передает «Уралинформбюро».

«Основные причины — недостаточное количество предоставленных подписей», — пояснил он.

По словам Чайникова, отказы также получили кандидаты, предоставившие в облизбирком недостоверные сведения об отсутствии судимостей. Из общего количества выдвинутых по области кандидатов непогашенная судимость оказалась у 154 человек.

Всего на 796 мандатов в органы местного самоуправления выдвинулся 3081 кандидат, 2774 из них — зарегистрированы.

Выборы в 49 муниципальных образованиях Свердловской области пройдут 10 сентября. Одновременно с ними состоятся выборы главы региона и мэров четырех муниципалитетов.

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