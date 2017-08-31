Министр Дернова прокомментировала перенос Дня знаний на 1 октября

«Перенос учебного года — спорный вопрос. Я считаю, что здесь необходимо отталкиваться от климатических изменений. Для нас октябрь — это уже совсем холодно. Нужно опираться на времена года. С другой стороны, в Сочи и в октябре тепло. А как тогда быть с ЕГЭ и ГИА, которые приурочены к концу учебного года, и проходят по всей стране в то же время?», — поясняет свою позицию Дернова.