Министр Дернова прокомментировала перенос Дня знаний на 1 октября
Региональное министерство образования не поддерживает идею о переносе Дня знаний на 1 октября. Об этом сегодня заявила глава ведомства Татьяна Дернова.
Региональное министерство образования не поддерживает идею о переносе Дня знаний на 1 октября. Об этом сегодня заявила глава ведомства Татьяна Дернова.
«Перенос учебного года — спорный вопрос. Я считаю, что здесь необходимо отталкиваться от климатических изменений. Для нас октябрь — это уже совсем холодно. Нужно опираться на времена года. С другой стороны, в Сочи и в октябре тепло. А как тогда быть с ЕГЭ и ГИА, которые приурочены к концу учебного года, и проходят по всей стране в то же время?», — поясняет свою позицию Дернова.
При этом сентябрь в Омской области министр считает самым подходящим временем для старта нового учебного года, поэтому и не видит смысла передвигать День знаний. Напомним, накануне депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, дающий муниципалитетам возможность перенести дату начала учебного года на 1 октября. По мнению